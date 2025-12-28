Περιστέρι Betsson – Προμηθέας 80-92: Εντυπωσιακό «διπλό» για την ομάδα της Πάτρας στη GBL, στο φινάλε του 2025

Ο Προμηθέας Πάτρας πανηγύρισε σπουδαίο “διπλό” επί του Περιστερίου (92-80) για τη 12η αγωνιστική της GBL και έκλεισε με ιδανικό τρόπο -αγωνιστικά- το 2025.

Ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από το “Ανδρέας Παπανδρέου” μετά από επιμέρους σκορ 33-17 στο τρίτο δεκάλεπτο και με “κλειδί” τα 10 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ που πήρε από το Περιστέρι.

Η ομάδα της Πάτρας τελείωσε το ματς με 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 9 των «κυανοκίτρινων» και με 20 πόντους δεύτερης ευκαιρίας έναντι 8 των αντιπάλων της.

Η ομάδα του Κούρο Σενγκούρα, που βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-5, είχε σε τρομερό βράδυ τον Κλόντελ Χάρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του αγώνα. Πολύτιμες λύσεις στον Προμηθέα έδωσαν ακόμη οι Χάμοντς και Γκρέι με 18 πόντους ο κάθε ένας.

Για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου (υπέστη την τρίτη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 5-6) ξεχώρισε ο Φαν Τούμπεργκεν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Καρντένας 12 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 15 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέιν 6 (5 ριμπάουντ), Χάρις 13 (2/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πετράκης, Γιάνκοβιτς 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιτούνας 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καπιρέλης, Μουράτος 5, Τζιάλλας, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 8 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 18 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Κόουλμαν 10 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπαζίνας 5 (4 ασίστ), Γκρέι 18 (6/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/7 βολές), Μακούρα 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρις 25 (3/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 4 (1/7 σουτ), Καπετάκης, Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 2 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου Betsson: 20/38 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 19/24 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 20/45 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 19/21 βολές, 45 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 19 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ