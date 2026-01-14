Πέσιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα το φαβορί ανεξαρτήτως έδρας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς χαρακτήρισε φαβορί τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης (15/1/2026, 21:30), με τους πράσινους να μην έχουν στη διάθεσή τους τον Κέντρικ Ναν.

Ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, Σβέτσιλαβ Πέσιτς, τόνισε πως η Μπάγερν θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της σε αυτή την απαιτητική πρόκληση.

“Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του – και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας.

Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι”, δήλωσε ο πολύπειρος τεχνικός.