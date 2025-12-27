Πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου μετά από τροχαίο, πένθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Βαρύ πένθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης. Ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου έχασε τη μάχη για τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής -της ομάδας που ομάδα του αγωνίζεται στην Α’ ΕΠΣΑ- παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025).

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η ΑΕ Ηρακλείου εξέφρασε τη μεγάλη της θλίψη για το θάνατο του 18χρονου τερματοφύλακα της ομάδας, τονίζοντας: “Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας”.

“Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!

Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης των Προπονητών σου , αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν εσένα. Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας!

Καλό Παράδεισο Βελισσάριε μας!!

Καλή Δύναμη και καλό κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου!

Το Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.” αναφέρει η ανάρτηση της Ερασιτεχνικής ομάδας.