Πέθανε η Κάρα Μπράξτον, πρώην πρωταθλήτρια του WNBA

Θρήνος στο WNBA για το θάνατο της Κάρα Μπράξτον, με την δύο φορές πρωταθλήτρια της λίγκας, με τους Ντιτρόιτ Σοκ, να φεύγει ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Η Κάρα Μπράξτον ήταν All Star του WNBA και αγωνίστηκε στους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι, σε μία γεμάτη καριέρα μίας 10ετίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών του κόσμου.

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον», ανέφερε έτσι το WNBA σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή».

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.