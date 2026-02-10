Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, μετά τον θάνατο της μητέρας του Τούρκου προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
Η Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας, έφυγε από τη ζωή, όπως ενημέρωσε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ.
Οι Τούρκοι εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους, εκφράζοντας τη στήριξη τους στην οικογένεια και τους οικείους της.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TBF (@TBF) February 10, 2026
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας”, αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.