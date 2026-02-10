Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, μετά τον θάνατο της μητέρας του Τούρκου προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Η Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας, έφυγε από τη ζωή, όπως ενημέρωσε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Τούρκοι εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους, εκφράζοντας τη στήριξη τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας”, αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.