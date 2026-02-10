Αθλητικά

Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στον Τούρκο προπονητή
Ο Εργκίν Αταμάν
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, μετά τον θάνατο της μητέρας του Τούρκου προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Η Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας, έφυγε από τη ζωή, όπως ενημέρωσε η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ.

Οι Τούρκοι εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους, εκφράζοντας τη στήριξη τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας”, αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
80
69
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo