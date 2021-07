Μια από τις πιο αγαπητές μορφές στο χώρο των darts (σ.σ. βελάκια), ο Άντι Φόρντχαμ, άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τη θλίψη στο άθλημα.

«Έφυγε» ένας ευγενικός… γίγαντας! Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα βελάκια και μια από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες της BDO (British Darts Organisation), Άντι Φόρντμαν πέθανε σε ηλικία μόλις 59 ετών, έχοντας αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο… επίλογος γράφτηκε το πρωί της Πέμπτης (15.07.2021) σε νοσοκομείο, λόγω οργανικής ανεπάρκειας, έχοντας στο πλάι του, τη σύζυγο του, Τζένι.

Ο γνωστός σε όλους και ως «Viking» κέρδισε τον τίτλο BDO στο Lakeside το 2004, ενώ ήταν επίσης πρωταθλητής Masters το 1999. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε του έφεραν προβλήματα στην καριέρα του.

Έχοντας χάσει αρκετό από το βάρος του, ο γεννημένος στο Μπρίστολ, Φόρντμαν, προσπάθησε να φέρει την καριέρα του στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Η τελευταία αγωνιστική εμφάνιση έγινε τον Μάρτιο του 2018, όταν απέτυχε στα προκριματικά του Masters.

Την περασμένη χρονιά, ο «Viking» νοσηλεύτηκε με πρόβλημα στο έντερο, πρωτού προσβληθεί από κορονοϊό.

So sad to hear about the passing of Andy Fordham aged just 59. Here’s the moment he became world champion in 2004 and those tremendous Lakeside crowd scenes and celebrations pic.twitter.com/6m5LYt7YjP