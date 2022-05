Στο πένθος έχει “βυθιστεί” το αμερικανικό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Τζάστιν Χάρντι, ο οποίος και είχε κερδίσει όλο τον κόσμο με τη “μάχη” του κόντρα στον καρκίνο.

Ο 22χρονος παίκτης του κολεγιακού μπάσκετ με την ομάδα του Σεντ Τσαρλς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στομάχι πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε τη ζωή του παρά τις δυσκολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατάφερε έτσι να πάρει το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο έξι μήνες νωρίτερα, εν μέσω χημειοθεραπειών, ενώ επέστρεψε και στο παρκέ, παρότι είχε χάσει πάνω από 22 κιλά. «Αποφάσισα να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου, ανεξάρτητα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι νίκη απέναντι στον καρκίνο, δεν ξέρω τι είναι», είχε δηλώσει ο ίδιος ο Χάρντι.

Δεν τα κατάφερε όμως τελικά και μετά από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή, με την οικογένειά του να ανακοινώνει το γεγονός, προκαλώντας τη θλίψη στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The remarkable Justin Hardy — who inspired all those who knew him and his courageous story — passed away today, his family says. An unconquerable, unforgettable young man. https://t.co/S7j2hkhX9t