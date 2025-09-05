Πέθανε ο Αλέξης Τσαντίλης, παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού, μετά την είδηση του θανάτου του πρώην μπασκετμπολίστα της ομάδας, Αλέξη Τσαντίλη.

Ο Αλέξης Τσαντίλης, ο οποίος υπήρξε μέλος της ομάδα στο πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκλιπών υπήρξε ακόμα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ εφήβων, με την πράσινη ΚΑΕ να εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του Αλέξη Τσαντίλη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και… pic.twitter.com/bEJnlRObyi — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2025

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.”