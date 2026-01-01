Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς, θρήνος στον Κολοσσό Ρόδου για τον παλιό παίκτη, προπονητή και παράγοντα του συλλόγου

Ο Κολοσσός Ρόδου πενθεί για το θάνατο του Γιώργου Ματσαμά, μιας ιστορικής φυσιογνωμίας του συλλόγου, τον οποίο και υπηρέτησε από σχεδόν κάθε δυνατό πόστο.

Με συλλυπητήρια ανακοίνωση, ο Κολοσσός Ρόδου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Ματσαμά, ο οποίος και ταύτισε τη ζωή του με την ομάδα, ως παίκτης, προπονητής, αλλά και παράγοντας.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού Ρόδου

«Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της ΚΑΕ Κολοσσός με την απώλεια του Γιώργου Ματσαμά, ενός ανθρώπου που ταύτισε τη ζωή του με τον Κολοσσό από τα πρώτα του βήματα.

Ο Γιώργος Ματσαμάς υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου από τα ιδρυτικά του χρόνια. Υπηρέτησε τον Κολοσσό με ήθος, αφοσίωση και αγάπη από κάθε δυνατό ρόλο: ως παίκτης, ως προπονητής, ως παράγοντας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ.

Πάντα παρών και σταθερά δίπλα στην ομάδα, ακολούθησε και στήριξε τον Κολοσσό μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην οικογένεια του Συλλόγου και στο ροδίτικο μπάσκετ.

Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη, όμως η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα τον κρατούν για πάντα ζωντανό στις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Θέκλα και στα παιδιά του, Μαρία, Στεργούλα και Σάββα, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».