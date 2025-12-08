Πέθανε ο Γκλεν ντε Μπουκ σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία – Θλίψη στο βελγικό ποδόσφαιρο

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο του Βελγίου, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Γκλεν ντε Μπουκ. Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός -και προπονητής στη συνέχεια- έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.12.2025) στην Αμβέρσα, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γκλεν Ντε Μπουκ είχε υποστεί την Παρασκευή (05.12.2025) σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να πέσει σε βαθύ κώμα. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ανακοινώνοντας πως άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Γκλεν ντε Μπουκ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Β’ κατηγορία με την Μπουμ, όμως γρήγορα το ταλέντο του τον ανέδειξε σε ένα από τα σημαντικά ονόματα του βελγικού ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε σε Μαλίν και κυρίως στην Άντερλεχτ, όπου έγινε αρχηγός και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα. Με την εθνική ομάδα του Βελγίου πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στην άμυνα των “κόκκινων διαβόλων”.

Οι συνεχείς σοβαροί τραυματισμοί στα γόνατα που υπέστη, τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2005, όμως ο ντε Μπουκ παρέμεινε στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή του Φράνκι Βερκότερεν στην Άντερλεχτ και στη συνέχεια ανέλαβε ως πρώτος τεχνικός σε αρκετούς συλλόγους: Σερκλ Μπριζ, Μπίρσοτ, Φένλο, Μπέβερεν, Μουσκρόν, Κόρτραϊκ, Λόκερεν και ξανά Κόρτραϊκ.