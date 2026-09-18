Αθλητικά

Πέθανε ο Μάικλ Σουίτνι, θρήνος στο NBA για τον 43χρονο παλαίμαχο φόργουορντ

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις από Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς
Ο Μάικλ Σουίτνι
Ο Μάικλ Σουίτνι σε αγώνα του NBA (AP Photo/Carlos Osorio)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, ο παλιός παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς, Μάικλ Σουίτνι, βυθίζοντας στη θλίψη το NBA, στο οποίο και αγωνίζεται για μία 5ετία.

Ο Μάικλ Σουίτνι έπαιξε σε 233 αγώνες του NBA, φορώντας τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και Σικάγο Μπουλς (2000-2007), έχοντας 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Οι αιτίες του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά τόσο οι Νιου Γιορκ Νικς, όσο και οι Σικάγο Μπουλς εξέδωσαν ανακοινώσεις: “Οι Νικς λυπούνται βαθιά που μαθαίνουν για τον θάνατο του Μάικλ Σουίτνι.

Ο Μάικλ ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του”, έγραψαν οι Νικς με τους Μπουλς να αναφέρουν: “Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη των Μπουλς, Μάικλ Σουίτνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
142
108
91
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo