Πέθανε ο Μάικλ Σουίτνι, θρήνος στο NBA για τον 43χρονο παλαίμαχο φόργουορντ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, ο παλιός παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς, Μάικλ Σουίτνι, βυθίζοντας στη θλίψη το NBA, στο οποίο και αγωνίζεται για μία 5ετία.

Ο Μάικλ Σουίτνι έπαιξε σε 233 αγώνες του NBA, φορώντας τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και Σικάγο Μπουλς (2000-2007), έχοντας 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

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Οι αιτίες του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά τόσο οι Νιου Γιορκ Νικς, όσο και οι Σικάγο Μπουλς εξέδωσαν ανακοινώσεις: “Οι Νικς λυπούνται βαθιά που μαθαίνουν για τον θάνατο του Μάικλ Σουίτνι.

Ο Μάικλ ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του”, έγραψαν οι Νικς με τους Μπουλς να αναφέρουν: “Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη των Μπουλς, Μάικλ Σουίτνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών”.