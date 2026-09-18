Αθλητικά

Ο Αρμάντο Γκονζάλες κλήθηκε στην εθνική Μεξικού για τέσσερα φιλικά παιχνίδια

Στις ΗΠΑ θα βρεθεί ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού για τα φιλικά του Μεξικού
Ο Γκονζάλες
Ο Γκονζάλες πανηγυρίζει κόντρα στο Βόλο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα φύγει για ένα διάστημα από τον Ολυμπιακό, αφού κλήθηκε στην εθνική Μεξικού και θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί σε τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις.

Έχοντας αρχίσει να σκοράρει από νωρίς και με τον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κλήσεις του Ράφα Μαρκές στην εθνική Μεξικού, όπου θα συναντήσει και τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα.

Ο “Ορμίγκα” θα μεταβεί στις ΗΠΑ για τα φιλικά ματς του Μεξικό με την Κολομβία στις 26/9 στη Βόρεια Καρολίνα, με το Περού στις 29/9 στο Νιου Τζέρσεϊ, με τις ΗΠΑ στις 3/10 στο Φοίνιξ και με τη Χιλή στις 6/10 στο Λος Άντζελες.

Ο Γκονζάλες έχει ήδη 8 αγώνες με το Μεξικό.

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Αθλητικά
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