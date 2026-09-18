Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν παίζω στο Davis Cup για τα χρήματα, αλλά με αγνό πάθος για την Ελλάδα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει για μία ακόμη φορά την Ελλάδα στο Davis Cup και τόνισε ότι στόχος του είναι να βάλει την εθνική ομάδα, μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία στο Davis Cup και… ολόκληρη η οικογένεια Τσιτσιπάς συγκεντρώθηκε για τους αγώνες, αφού ο Απόστολος Τσιτσιπάς είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας και ο Πέτρος με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα.

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«Είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή για έναν πατέρα όταν καθοδηγεί τους γιους του και είμαι περήφανος που τους βλέπω να μεγαλώνουν. Υπάρχουν καλές και δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό», ανέφερε έτσι ο πατέρας των δύο τενιστών.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε τα εξής: «Στην ελληνική ομάδα έχουμε χτίσει μια σπουδαία ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε και αυτό φέρνει αποτελέσματα.

Για εμάς σίγουρα είναι ρεβάνς. Αυτή τη φορά θέλουμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να αφήσουμε τα πάντα στο γήπεδο. Δεν παίζω στο Davis Cup για χρήματα ή υλικά αγαθά. Παίζω με αγνό πάθος και με όλη μου την καρδιά. Θέλω να δω την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου».