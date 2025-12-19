Πέθανε ο Νορβηγός προπονητής Άγκε Χαρέιντε σε ηλικία 72 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Νορβηγός προπονητής, Άγκε Χαρέιντε, ο οποίος έχασε τη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Άγκε Χαρέιντε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (18/12/2025) ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Νορβηγούς προπονητές.

Τους τελευταίους μήνες, έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, καθώς είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Άγκε Χαρέιντε κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης κοουτσάρει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε.

W wieku 72 lat zmarł znany norweski piłkarz, a później ceniony trener Age Hareide. W przeszłości pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji swojego kraju, a także Danii oraz Islandii.



W listopadzie ogłoszono, że zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu. pic.twitter.com/MTDwNEdsAv — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 19, 2025

Η τελευταία του ομάδα ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.