Πέθανε ο Ρόκο Κομίσο, πένθος στη Φιορεντίνα για το θάνατο του προέδρου της ομάδας

Έδινε “μάχη” με τον καρκίνο
Photo LaPresse - Tano Pecoraro

Στο πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου (17.01.2026) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο πρόεδρος της ομάδα, Ρόκο Κομίσο, μετά από μάχη που έδινε τους τελευταίους μήνες.

Ο Ρόκο Κομίσο απέκτησε τις μετοχές της ομάδας το 2019 και κατάφερε στο διάστημα της θητείας του να την ανεβάσει επίπεδο. Τα χρόνια αυτά, η Φιορεντίνα βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, ενώ κατάφερε να φτάσει δύο φορές στους τελικούς του Conference League, γνωρίζοντας την ήττα από Γουέστ Χαμ και Ολυμπιακό, κατά σειρά.

Ο Κομίσο είχε αμερικανικές ρίζες και μετοχές στην NY Cosmos, ενώ ήταν και CEO στην εταιρεία Mediacom. Η Φιορεντίνα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την τραγική αυτή είδηση, μεταφέρει τις ευχαριστίες της οικογένειάς του για την στήριξη που έλαβε τους τελευταίους μήνες αλλά και τώρα και αναφέρεται στο έργο του προέδρου της.

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση.

Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης», αναφέρει μεταξύ άλλων.

