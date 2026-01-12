Πέθανε ο Ρολάν Κουρμπίς, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του Ρολάν Κουρμπίς, ο οποίος είχε μία σπουδαία καριέρα τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής στη Γαλλία, έχοντας περάσει για ένα μικρό διάστημα και από τον Ολυμπιακό.

Ο Ρολάν Κουρμπίς πέθανε σε ηλικία 72 ετών και βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Γαλλίας, όπου “μέτρησε” πάνω από 100 ματς με τη φανέλα της Σοσό και της Μονακό, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τη Μαρσέιγ. Στον Ολυμπιακό βρέθηκε τη σεζόν 1973-74 και κατέκτησε με τους Πειραιώτες ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.

Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα προπονητή, με παρουσία στον πάγκο αρκετών γαλλικών ομάδων, όπως η Μπορντό και η Αζαξιό, αλλά και του εξωτερικού, όπως η Σιόν στην Ελβετία και η Αλάνια στη Ρωσία.