Πέθανε ο Τζον Ρόμπερτσον, θρήνος στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο θρύλος του συλλόγου, Τζον Ρόμπερτσον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Ο Τζον Ρόμπερτσον συνδέθηκε όσο κανείς με τον διπλό θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Champions League και τη “χρυσή” εποχή της ομάδας.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και καλού φίλου, Τζον Ρόμπερτσον. Ένας πραγματικός σπουδαίος του συλλόγου μας και διπλός νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το ασύγκριτο ταλέντο του Τζον, η ταπεινοφροσύνη και η ασταμάτητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τζον, τους φίλους τους και όλους όσοι τον αγαπούσαν. Αναπαύσου εν ειρήνη Ρομπότ… Ο σπουδαιότερός μας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Νότιγχαμ Φόρεστ.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



December 25, 2025

Ο Ρόμπερτσον “μέτρησε 350 εμφανίσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ήταν ο πρωταγωνιστής της τρομερής ομάδας του Μπράιαν Κλαφ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Αγγλίας και τα δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και το 1980.

Ο Σκωτσέζος συμμετείχε στο νικητήριο γκολ της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979, μοιράζοντας την ασίστ στον Φράνσις.