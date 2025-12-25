Αθλητικά

Πέθανε ο Τζον Ρόμπερτσον, θρήνος στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Σκωτσέζος άφησε την τελευταία του πνοή, ανήμερα των Χριστουγέννων
O Τζον Ρόμπερτσον ανάμεσα στους Αλφινσίνιο και Γκάρι Μπιρτλς (EPA
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο θρύλος του συλλόγου, Τζον Ρόμπερτσον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Ο Τζον Ρόμπερτσον συνδέθηκε όσο κανείς με τον διπλό θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Champions League και τη “χρυσή” εποχή της ομάδας.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και καλού φίλου, Τζον Ρόμπερτσον. Ένας πραγματικός σπουδαίος του συλλόγου μας και διπλός νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το ασύγκριτο ταλέντο του Τζον, η ταπεινοφροσύνη και η ασταμάτητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τζον, τους φίλους τους και όλους όσοι τον αγαπούσαν. Αναπαύσου εν ειρήνη Ρομπότ… Ο σπουδαιότερός μας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ρόμπερτσον “μέτρησε 350 εμφανίσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ήταν ο πρωταγωνιστής της τρομερής ομάδας του Μπράιαν Κλαφ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Αγγλίας και τα δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και το 1980.

Ο Σκωτσέζος συμμετείχε στο νικητήριο γκολ της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενάντια στη Μάλμε το 1979, μοιράζοντας την ασίστ στον Φράνσις.

Αθλητικά
