Πέθανε ο Βαγγέλης Πετράκης, τα συλλυπητήρια της ΑΕΚ και του ΟΦΗ για τον παλαίμαχο τερματοφύλακα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των Άρη, ΑΕΚ και ΟΦΗ, Βαγγέλης Πετράκης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από διάφορα προβλήματα υγείας, που επιβάρυναν ιδιαίτερα την κατάσταση του.

Πατέρας του Αλέξανδρου Πετράκη, νυν προπονητή του μπασκετικού ΟΦΗ, αποτέλεσε μια από τις δόξες των Κρητικών ενώ υπήρξε και πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων της ομάδας. ‘Ηταν μέλος της ομάδας που ανέβηκε για πρώτην φορά στην Α΄ Εθνική. Ο Βαγγέλης Πετράκης υπήρξε μορφή των ελληνικών γηπέδων τις δεκαετίες 60′ – 70′, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη, ενώ αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ (από το 1962 έως το 1967).

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο (04.02.2026) στις 15.00 στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στον Μασταμπά.

“Η οικογένεια του ΟΦΗ θρηνεί την απώλεια του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Βαγγέλη Πετράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Βαγγέλης Πετράκης αποτέλεσε μέλος της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ που συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α’ Εθνική κατηγορία και “υπηρέτησε” τον Όμιλο από το 1968 ως και το 1972, καταγράφοντας 40 επίσημες συμμετοχές στα ασπρόμαυρα.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας μας και η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Πετράκη” ανέφερε η ομάδα της Κρήτης, σε ανακοίνωσή της.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας Βαγγέλη Πετράκη. Ο εκλιπών ήταν γεννημένος το 1938 και αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1962 έως το 1967. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους” ανέφερε η κιτρινόμαυρη οικογένεια.