Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ

Ημέρα πένθους για το ελληνικό μπάσκετ η 30η Μαρτίου 2026, με τον Βασίλη Γκούμα ν’ αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Ο Βασίλης Γκούμας αγωνίστηκε από το 1961 έως το 1988 και υπήρξε από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του. Το όνομα του συνδέθηκε με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, ενώ -επί σειρά ετών- φόρεσε και τη φανέλα της Εθνική Ελλάδας.

Ο Βασίλης Γκούμας γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988 σε Ελλάδα (Πανελλήνιο, ΑΕΚ, Ηλυσιακό), αλλά και Νότιο Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 1981. Αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1970, 1974, 1975, 1977), ενώ είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής με συνολικά 11.030 πόντους.

Ο Βασίλης Γκούμας φόρεσε τη φανέλα του Πανελληνίου τη σεζόν 1962-63, τη σεζόν 1963-64, την τριετία 1966-69 και στη συνέχεια από το 1970 μέχρι το 1979, πριν αποχωρήσει για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Την εξαετία 1979-85 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ, πριν κλείσει την καριέρα του στον Ηλυσιακό την τριετία 1985-88. Ήταν διεθνής με την Εθνική από το 1966 έως το 1975.

Το 1974 έπαιξε για τη Μικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ, Γουέιν Μπράμπεντερ και Πιερλουίτζι Μαρτζοράτι μεταξύ άλλων.