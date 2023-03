Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 55 ετών άφησε ο Φέλτον Σπένσερ. Ο παλαίμαχος σέντερ είχε μία αξιόλογη καριέρα στο NBA, μιας και αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για δώδεκα σερί χρόνια.

Ο Φέλτον Σπένσερ επιλεγεί το 1990 στο νούμερο 6 του ντραφτ του NBA και αγωνίστηκε σε Τίμπεργουλβς, Τζαζ, Μάτζικ, Γουόριορς, Σπερς και Νικς.

Στην καριέρα του είχε 5,2 πόντους και 5,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ το 1994 ήταν μέλος των Τζαζ που έφτασαν ως τους τελικούς του ΝΒΑ αλλά έχασε από τους Ρόκετς με 4-1, με τον ίδιο να μετρά 7,9 πόντους και 8,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο Φέλτον Σπένσερ βρισκόταν πάντα κοντά στο μπάσκετ, μιας και μετά το τέλος της καριέρας του εργάστηκε ως βοηθός προπονητή σε κολέγια.

We remember former Warriors center Felton Spencer, who passed away today at the age of 55. A native of Louisville, Kentucky, Felton played three seasons with the Warriors (1996-99) during a 12-year NBA career. Our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/MGu6t5MRMm