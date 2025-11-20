Πέτρος Γκαϊδατζής: «Είμαι xάλκινος Oλυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου»

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κέρδισε μια λαμπερή θέση στο βιβλίο της αθλητικής ιστορίας το καλοκαίρι του 2024. Ο Έλληνας κωπηλάτης αναδείχθηκε χάλκινος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, μαζί με το Αντώνη Παπακωνσταντίνου.

Σχεδόν 1,5 χρόνο μετά, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ξεσπά, αναφερόμενος στη μη αναγνώριση πολλών αθλητών που δεν σχετίζονται με τα “δημοφιλή” αθλήματα στην Ελλάδα. Ένας χάλκινος Ολυμπιονίκης, στις μέρες μας… περνάει απαρατήρητος, λόγω της περιορισμένης προβολής που μπορεί να έχει το άθλημά του!

Σε video που πόσταρε στα social media, ο Γκαϊδατζής περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές των λεγόμενων “ερασιτεχνικών” αθλημάτων. Παρά τις εξαντλητικές προπονήσεις που ξεπερνούν τις οκτώ ώρες καθημερινά, η αναγνώριση από την πολιτεία και το κοινό παραμένει ελάχιστη.

Το μήνυμά του συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς να εκφράζουν τον σεβασμό τους για την προσπάθεια και την αφοσίωσή του.

Ο ίδιος δήλωσε πως, αν και Ολυμπιονίκης, ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομά του. “Στην Ελλάδα”, σημείωσε, “τα αθλήματα όπως η κωπηλασία δεν έχουν την προβολή που τους αξίζει, παρότι η προπόνηση και η προσήλωση είναι απολύτως επαγγελματικές”.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης εξέφρασε την απορία του για το πώς είναι δυνατόν ακόμη και μια ολυμπιακή διάκριση να μην συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναγνώριση.

Παράλληλα, ο Γκαϊδατζής υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος για να μοιραστούν οι αθλητές την καθημερινότητά τους και να έρθουν σε επαφή με το κοινό είναι μέσα από πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok. Εκεί, όπως είπε, μπορούν να δείξουν τις προπονήσεις, τις δυσκολίες και τις στιγμές τους, αφού η επίσημη προβολή παραμένει ανύπαρκτη.