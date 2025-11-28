Πήλιος για το ενδεχόμενο να κληθεί στην εθνική Αλβανίας: «Είναι τιμή να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον»

Ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ είναι ένα από τα πρόσωπα που εξετάζει ο Σιλβίνιο, προκειμένου να κληθεί στην Εθνική Αλβανίας.

Σύμφωνα με αλβανικά Μέσα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας, Σιλβίνιο, σχεδιάζει να καλέσει σύντομα τον Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ στην εθνική ομάδα.

Ο αριστερός μπακ της Ένωσης, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Φιορεντίνα, απάντησε γι’ αυτό το ενδεχόμενο μετά το τέλος του αγώνα στην Ιταλία.

Ο 25χρονος άφησε τα πάντα ανοικτά, σημειώνοντας πως θα δείξει το μέλλον.

“Είναι τιμή να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Ό,τι διαβάζετε εσείς, διαβάζω και εγώ. Θα δείξει το μέλλον. Έχουμε ακόμα, πρώτα η ΑΕΚ και βήμα – βήμα θα γίνουν όλα”, δήλωσε ο Σταύρος Πήλιος.