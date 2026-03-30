Πίτερς για το μέλλον του στον Ολυμπιακό: «Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου»

Ο Αμερικανός φόργουορντ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στάθηκε στο μέλλον του στον Πειραιά
Ο Άλεκ Πίτερς
Ο Άλεκ Πίτερς με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Άλεκ Πίτερς έκανε καλή εμφάνιση στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του αγώνα μίλησε και για το μέλλον του στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 94-101 με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει 11 πόντους σε 22′ συμμετοχής. «Αν πρέπει να συζητήσω κάτι θα το πω στον ατζέντη μου», είπε ο Αμερικανός φόργουορντ για το μέλλον του στους ερυθρόλευκους.

«Είναι φυσικό, όποιος έχει συμβόλαιο που λήγει, όλοι ρίχνουν βελάκια στον τοίχο να δουν τι θα πετύχουν. Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου, αλλά δεν πρέπει να προτρέχεις.

Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Νοιάζομαι πολύ για το πως θα πάνε αυτές οι σεζόν. Το χειρίζεσαι πηγαίνοντας σπίτι σου το βράδυ, βάζοντας την κόρη σου για ύπνο, πηγαίνοντάς την αύριο το πρωί στο σχολείο», τόνισε ο Άλεκ Πίτερς στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
63
53
36
33
32
