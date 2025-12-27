Πίζα – Γιουβέντους 0-2: Με νίκη έκλεισε η «βέκια σινιόρα» το 2025 στη Serie A

Έστω και με ζόρι, η Γιουβέντους «λύγισε» την Πίζα, πέρασε με 2-0 από την έδρα της και κατάφερε να διατηρηθεί στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, έχοντας όμως δώσει περισσότερα ματς από τους ανταγωνιστές της.

Για να έρθει το «διπλό» της Γιουβέντους, η «βέκια σινιόρα» χρειάστηκε ένα αυτογκόλ να της…ανοίξει το δρόμο, με τον Καλαμπρέζι να κάνει το 0-1 στο 73’, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελικό 0-2 για την Γιουβέντους -που ολοκλήρωσε την αγωνιστική της πορεία μέσα στο 2025- διαμορφώθηκε στο 90+2’ από τον Γιλντίζ, ένα τέρμα που πέρασε και από έλεγχο VAR για υποψία οφσάιντ.

Με δύο αγώνες περισσότερους από τον ανταγωνισμό, η «βέκια σινιόρα» έφτασε τους 32 βαθμούς μείωσε στον πόντο την απόσταση από την κορυφή της Serie A και την Ίντερ. 32 βαθμούς έχει η Μίλαν και 31 η Νάπολι, αλλά και οι δυο έχουν δυο λιγότερα ματς από την Γιουβέντους.

Αποτελέσματα και σκόρερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12