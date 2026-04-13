Αθλητικά

Play in NBA: Οι ομάδες και οι ημερομηνίες των αγώνων

Αύριο Τρίτη ξεκινάει η δεύτερη φάση της σεζόν στο NBA
Οι Κλίπερς σε αγώνα με τους Γουόριορς / Reuters / Gary A. Vasquez-Imagn Images

Η κανονική διάρκεια του NBA για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε και πλέον αναμένονται τα play in, από τα οποία και θα προκύψουν οι τελευταίες ομάδες των πλέι οφ.

Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τις θέσεις 7 και 8 στην τελική κατάταξη, τόσο στην Ανατολή, όσο και στη Δύση, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 14 Απριλίου 2026.

Στην Ανατολή, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ορλάντο Μάτζικ, Σάρλοτ Χόρνετς και Μαϊάμι Χιτ θα διεκδικήσουν μία θέση στην postseason, ενώ στη Δύση θα “παλέψουν” οι Φοίνιξ Σανς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι αγώνες και το πρόγραμμα στα play in

Τρίτη 14/4

Σάρλοτ (9) – Μαϊάμι (10)
* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Φοίνιξ (7) – Πόρτλαντ (8)
* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Τετάρτη 15/4

Φιλαδέλφεια (7) – Ορλάντο (8)
* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Λ.Α. Κλίπερς (9) – Γκόλντεν Στέιτ (10)
* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Παρασκευή 17/4

Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10 στην Ανατολή

Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10 στη Δύση
* Οι νικητές προκρίνονται στα πλέι οφ ως Νο 8.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
68
57
52
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo