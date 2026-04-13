Play in NBA: Οι ομάδες και οι ημερομηνίες των αγώνων

Η κανονική διάρκεια του NBA για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε και πλέον αναμένονται τα play in, από τα οποία και θα προκύψουν οι τελευταίες ομάδες των πλέι οφ.

Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τις θέσεις 7 και 8 στην τελική κατάταξη, τόσο στην Ανατολή, όσο και στη Δύση, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 14 Απριλίου 2026.

Στην Ανατολή, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ορλάντο Μάτζικ, Σάρλοτ Χόρνετς και Μαϊάμι Χιτ θα διεκδικήσουν μία θέση στην postseason, ενώ στη Δύση θα “παλέψουν” οι Φοίνιξ Σανς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι αγώνες και το πρόγραμμα στα play in

Τρίτη 14/4

Σάρλοτ (9) – Μαϊάμι (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Φοίνιξ (7) – Πόρτλαντ (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Τετάρτη 15/4

Φιλαδέλφεια (7) – Ορλάντο (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Λ.Α. Κλίπερς (9) – Γκόλντεν Στέιτ (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Παρασκευή 17/4

Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10 στην Ανατολή

Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10 στη Δύση

* Οι νικητές προκρίνονται στα πλέι οφ ως Νο 8.