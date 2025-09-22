Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πλήγμα με Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι στην Μπαρτσελόνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο νεαρός μέσος
Ο Φερμίν Λόπεθ αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο
Ο Φερμίν Λόπεθ αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο/ REUTERS/Albert Gea

Ο Φερμίν Λόπεθ και ο Γκάβι αποχώρησαν τραυματίες από το παιχνίδι με τη Χετάφε και είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό (21/10/25, 22:00) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στον άξονά της. Ο Γκάβι υπέστη ρήξη μηνίσκου και κατά πάσα πιθανότητα θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Φερμίν έχει μυϊκό πρόβλημα και ίσως προλάβει οριακά τον αγώνα. 

Ο Γκάβι θα προχωρήσει σε αρθροσκοπική εξέταση για ξεκαθαρίσει ο χρόνος ανάρρωσής του. Πιθανότατα θα επιστρέψει στη δράση σε πέντε εβδομάδες. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo