Πλήγμα με Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι στην Μπαρτσελόνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Ο Φερμίν Λόπεθ και ο Γκάβι αποχώρησαν τραυματίες από το παιχνίδι με τη Χετάφε και είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό (21/10/25, 22:00) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στον άξονά της. Ο Γκάβι υπέστη ρήξη μηνίσκου και κατά πάσα πιθανότητα θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Φερμίν έχει μυϊκό πρόβλημα και ίσως προλάβει οριακά τον αγώνα.

Ο Γκάβι θα προχωρήσει σε αρθροσκοπική εξέταση για ξεκαθαρίσει ο χρόνος ανάρρωσής του. Πιθανότατα θα επιστρέψει στη δράση σε πέντε εβδομάδες.