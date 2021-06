Μεγάλη απουσία για την εθνική Ολλανδίας. Ο Γιάσπερ Σίλεσεν θα αναγκαστεί να χάσει το Euro, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Η εθνική Ολλανδίας χάνει τον βασικό της τερματοφύλακα ενόψει Euro. Ο Γιάσπερ Σίλεσεν δεν θα αγωνιστεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, λόγω κορονοϊού.

Ο 32χρονος πορτιέρε είχε βρεθεί θετικός την περασμένη εβδομάδα και ο εκλέκτορας των “οράνιε”, Φρανκ Ντε Μπουρ, έκρινε ότι δεν μπορεί να ρισκάρει, περιμένοντας να δει αν ο τερματοφύλακας της Βαλένθια θα είναι έτοιμος για την έναρξη του τουρνουά.

“Ενημέρωσα τον Γιάσπερ σήμερα το πρωί για την απόφασή μου. Λυπάμαι απίστευτα γι’ αυτόν, αλλά έπρεπε να πάρω μία απόφαση. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να είναι και πάλι στο 100% και δεν θέλω να πάρω κανένα ρίσκο. Είμαστε στις παραμονές ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θέλω κάποιες βεβαιότητες, έστω κι αν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι επώδυνο για τον Γιάσπερ” δήλωσε ο Ντε Μπουρ από την Πορτογαλία, όπου η εθνική Ολλανδίας πραγματοποιεί την προετοιμασία της.

Τη θέση του Σίλεσεν στην 26άδα θα πάρει ο τερματοφύλακας της Αλκμααρ, Μάρκο Μπιτσότ, ενώ τη θέση του βασικού διεκδικούν πλέον ο Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ του Άγιαξ και ο Τιμ Κρουλ της Νόριτς.

Netherlands goalkeeper Jasper Cillessen will miss #EURO2020 after testing positive for coronavirus



Get well soon 🙏 pic.twitter.com/eaRhHoTNar