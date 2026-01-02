Πλήγμα στους Νάγκετς με Βαλαντσιούνας: Μένει εκτός για ένα μήνα

Επειγόντως αγιασμό χρειάζονται οι Νάγκετς, οι οποίοι χάνουν με τραυματισμό τον έναν παίκτη τους πίσω από τον άλλο. Εκτός και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Μετά την απουσία του Νίκολα Γιόκιτς για τουλάχιστον έναν μήνα, οι Νάγκετς θα στερηθούν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και τον βασικό τους αναπληρωματικό, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λιθουανός σέντερ υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα στο παιχνίδι της Τετάρτης και, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, θα επανεκτιμηθεί σε τέσσερις εβδομάδες.

Στην πρώτη αναμέτρηση των Νάγκετς χωρίς τον Γιόκιτς, λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, ο Βαλαντσιούνας ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος ως βασικός απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, καταγράφοντας 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κοψίματα πριν τραυματιστεί στα τέλη της τρίτης περιόδου. Δεν επέστρεψε στο παρκέ, με το Ντένβερ να επικρατεί τελικά με 106-103.

Ο 33χρονος ψηλός μετρά τη φετινή σεζόν 8,5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 33 αγώνες, ενώ στην καριέρα του στο NBA έχει απολογισμό 12,9 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 970 παιχνίδια.

Παράλληλα, οι Νάγκετς θα στερηθούν και τον Κάμερον Τζόνσον για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες λόγω προβλήματος στο γόνατο, ενώ οι Άαρον Γκόρντον (οπίσθιος μηριαίος) και Κρίστιαν Μπράουν (αστράγαλος) πλησιάζουν στην επιστροφή τους μετά από απουσίες έξι και επτά εβδομάδων αντίστοιχα.