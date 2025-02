Πλίμουθ – Λίβερπουλ 1-0: Σοκαριστικός αποκλεισμός για τους «κόκκινους» στο Κύπελλο Αγγλίας

“Βόμβα μεγατόνων” στο Κύπελλο Αγγλίας, με την πρωτοπόρο της Premier League, Λίβερπουλ, να γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την ουραγό της δεύτερης κατηγορίας, Πλίμουθ και να αποκλείεται με σοκαριστικό τρόπο στη φάση των “32” της διοργάνωσης.

Το Κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων και η φοβερή φέτος Λίβερπουλ “έπεσε” θύμα της αδύναμης Πλίμουθ, η οποία πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα με πέναλτι του Χάρντι στο 53′ και κράτησε μέχρι τέλους το απίθανο αποτέλεσμα. Προκρίθηκε έτσι στη φάση των “16” της διοργάνωσης, οδηγώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς τους οπαδούς της.

Οι “κόκκινοι” από την άλλη πλευρά, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του FA Cup, ενώ συνεχίζουν ακάθεκτοι σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις, όντας το φαβορί και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

WOW



Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool



Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW