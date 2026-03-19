Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία έγινε viral κάνοντας δηλώσεις με πούρο και μπύρα μετά την άνοδο της ομάδας του στην Eredivisie

Ο Ντιόγκο Τόμας πανηγύρισε την άνοδο της Άντο Ντεν Χάαχ με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο
Ο Ντιόγκο Τόμας στις δηλώσεις του μετά την άνοδο της Άντο Ντεν Χάαχ

Η Άντο Ντεν Χάαχ εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ντιόγκο Τόμας το χάρηκε λίγο παραπάνω, καθώς έκανε δηλώσεις καπνίζοντας πούρο και πίνοντας μπύρα.

Ο Φινλανδός αμυντικός της ομάδας από τη Χάγη δεν κατάφερε, αλλά ούτε και προσπάθησε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την άνοδο της ομάδας του στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, καθώς φορώντας γυαλιά και καπνίζοντας πούρο έδειξε πόσο απολάμβανε την στιγμή.

Η εικόνα του Τόμας έγινε γρήγορα viral στα social media με τον ίδιο να γνωρίζει ότι θα προκαλέσει ντόρο καθώς στις δηλώσεις του ανέφερε: «Θα γίνω πολύ δημοφιλής. Ναι, είμαι αυτός που είμαι. Δεν ξέρουμε πού θα είναι ο Τόμας την επόμενη σεζόν, αλλά θα είναι κάπου».

 

Μπορεί να μην γνωρίζει αν θα ακολουθήσει την ομάδα της Χάγης στην Eredivisie, όμως σίγουρα θα μείνει γνωστός για τη χαλαρή του διάθεση στις δηλώσεις του μετά την άνοδο.

