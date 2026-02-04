Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σίνδο

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού, Θοδωρής Αθανασιάδης, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (3/2/2026) στη Θεσσαλονίκη.

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή του Καμπανιακού, Θοδωρή Αναστασιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης (3/2/2026) στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ο 17χρονος, με συνεπιβάτιδα τη μητέρα του και έναν ανήλικο ακόμη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Ο Καμπανιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου τους “Τεό”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ανάρτηση του Καμπανιακού αναφέρει:

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».