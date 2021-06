Αν μπλέξεις με… άσχετο από ποδόσφαιρο ή έστω με άνθρωπο που είναι απίστευτα τυπικός, ακόμα και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να είσαι, θα… φας πόρτα στο Γουέμπλεϊ.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες στο αγγλικό ποδόσφαιρο, γράφοντας λαμπρή ιστορία στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτή λοιπόν η κορυφαία προσωπικότητα, επέλεξε να δει από κοντά το ματς της Αγγλίας με την Σκωτία, για τους ομίλους του Euro 2020, αλλά… έμπλεξε, στην προσπάθεια του να παρκάρει στον χώρο των VIP.

«Δεν μπορείτε να περάσετε. Δεν ανήκετε εδώ», φέρεται να είπε ο σεκιούριτι στον Φέργκιουσον, ο οποίος τον κοιτούσε με ύφος γεμάτο… απορία. Πάντως, μετά από συζητήσεις η… παρεξήγηση λύθηκε και ο Σκωτσέζος παρακολούθησε κανονικά από τα επίσημα την αναμέτρηση για τον 4ο όμιλο του Euro 2020.

Sir Alex Ferguson SNUBBED from VIP parking at Wembley https://t.co/O10FwIHJbQ via @MailSport