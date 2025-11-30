Αθλητικά

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76 τελικό: 2/2 για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ διπλασίασε τις νίκες της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Προκριματικά Μουντομπάσκετ
2η αγωνιστική
68 - 76
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στο Οπόρτο, για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

20:48 | 30.11.2025
2/2 για τη γαλανόλευκη στο δρόμο για το Μουντομπάσκετ του 2027
20:47 | 30.11.2025
Τέλος αγώνα: Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
20:47 | 30.11.2025

68-76 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

20:45 | 30.11.2025

Όλα έχουν τελειώσει

20:45 | 30.11.2025
Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
20:44 | 30.11.2025

68-75 με 2/3 βολές από τον Γουίλιαμς

20:43 | 30.11.2025

66-75 από τον Μήτρου Λονγκ

20:43 | 30.11.2025

66-73 βάζει τη βολή ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού

20:41 | 30.11.2025

Φάουλ στον Σαμοντούροφ και βολές

20:41 | 30.11.2025

26 δευτερόλεπτα ακόμα

20:40 | 30.11.2025

Λάθη επί λαθών, ο Λαρεντζάκης κάνει μεγάλο κλέψιμο

20:39 | 30.11.2025

Αστόχησαν οι Πορτογάλοι, ένα καλάθι θέλουμε για να κλειδώσουμε τη νίκη

20:37 | 30.11.2025
Ένα λεπτό ακόμα, κατοχή για τους Πορτογάλους
20:36 | 30.11.2025

66-72 μειώνουν με τρίποντο οι Πορτογάλοι

20:36 | 30.11.2025

Μεγάλο κλέψιμο από Σαμοντούροφ και 63-72 από τον Παπανικολάου

20:35 | 30.11.2025

63-70 με 2/2 βολές του Μήτρου Λονγκ

20:34 | 30.11.2025

63-68 από τον Βεντούρα

20:34 | 30.11.2025

61-68 μειώνει ο Σα

20:32 | 30.11.2025
59-68 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
20:31 | 30.11.2025
Φοβερός Σαμοντούροφ!

59-65 με καλάθι και φάουλ του Σαμοντούροφ

20:29 | 30.11.2025
Πέντε λεπτά ακόμα
20:27 | 30.11.2025

59-62 μειώνουν με τρίποντο οι Πορτογάλοι

20:24 | 30.11.2025

56-62 από τον Βεντούρα

20:23 | 30.11.2025
54-62 με νέα τρίποντη βόμβα του Λαρεντζάκη!
20:23 | 30.11.2025

54-59 με τρίποντο του Φλιώνη

20:22 | 30.11.2025
54-56 και στο καλάθι το παιχνίδι!
20:21 | 30.11.2025

52-56 μειώνουν με ακόμα ένα τυχερό τρίποντο οι Πορτογάλοι

20:20 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
20:17 | 30.11.2025
Τέλος τρίτης περιόδου: Πορτογαλία - Ελλάδα 49-56
20:17 | 30.11.2025

49-56 από τον Λισμπόα

20:15 | 30.11.2025

47-56 με 2/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου

20:15 | 30.11.2025

47-54 με μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη

20:15 | 30.11.2025

47-51 απαντάει ο Παπανικολάου

20:14 | 30.11.2025

47-49 με τρίποντο του Λισμπόα από το... σπίτι του

20:12 | 30.11.2025

44-49 με 1/2 βολές του Λαρεντζάκη

20:10 | 30.11.2025

44-48 μειώνουν οι Πορτογάλοι

20:10 | 30.11.2025

44-48 μειώνουν οι Πορτογάλοι

20:10 | 30.11.2025
Τρίποντο του Λαρεντζάκη και 42-48!
20:06 | 30.11.2025

42-45 με 2/2 βολές του Μήτρου Λονγκ

20:06 | 30.11.2025

42-43 απαντάει ο Γουίλιαμς

20:05 | 30.11.2025

40-43 από τον Σαμοντούροφ

20:05 | 30.11.2025
3-4 είναι το επιμέρους σκορ σε 4:30 λεπτά
20:03 | 30.11.2025

Ούτε με αίτηση δεν σκοράρουν οι δύο ομάδες στο τρίτο δεκάλεπτο

20:01 | 30.11.2025
Αυτές ήταν οι πρώτες βολές της γαλανόλευκης στο παιχνίδι!

40-41 με 1/2 βολές του Παπανικολάου

19:58 | 30.11.2025

40-40 και όλα ξεκινούν από το μηδέον στο Οπόρτο

19:58 | 30.11.2025

38-40 με τρίποντο του Σαμοντούροφ

19:58 | 30.11.2025

38-37 από τον Μπρίτο

19:58 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
19:42 | 30.11.2025

Η γαλανόλευκη έχασε διψήφια διαφορά

19:41 | 30.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Πορτογαλία - Ελλάδα 36-37
19:40 | 30.11.2025
Στον πόντο οι Πορτογάλοι

36-37 από τον Λισμπόα

19:38 | 30.11.2025

34-37 με 2/2 βολές του Λισμπόα

19:37 | 30.11.2025

Τουλάχιστον αμύνεται καλά και διατηρεί προβάδισμα 5 πόντων (32-37)

19:35 | 30.11.2025

Έχει κολλήσει στην επίθεση η γαλανόλευκη

19:34 | 30.11.2025

30-37 απαντάει ο Παπανικολάου

19:34 | 30.11.2025

30-35 από τον Γουίλιαμς

19:33 | 30.11.2025

28-35 από τον Μήτρου Λονγκ

19:32 | 30.11.2025
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου μέρους
19:32 | 30.11.2025
7-0 σερί από τους Πορτογάλους και τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
19:31 | 30.11.2025

28-33 με τρίποντο του Λισμπόα

19:30 | 30.11.2025

25-33 από τον Γουίλιαμς

19:27 | 30.11.2025

23-33 από τον Αμαράντε

19:27 | 30.11.2025
Τάιμ άουτ από τους Πορτογάλους
19:26 | 30.11.2025

21-33 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:26 | 30.11.2025

21-30 μειώνει η Πορτογαλία με τον Βεντούρα

19:24 | 30.11.2025

Η γαλανόλευκη έχει σφίξει την άμυνα της, κυκλοφορεί την μπάλα και βρίσκει ελεύθερα σουτ στην επίθεση, με αποτέλεσμα να ξεφύγει στο σκορ

19:23 | 30.11.2025

19-30 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

19:21 | 30.11.2025

19-27 μειώνουν με ζευγάρι βολών οι Πορτογάλοι

19:21 | 30.11.2025

17-27 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου

19:21 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:19 | 30.11.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Πορτογαλία - Ελλάδα 17-24
19:17 | 30.11.2025

17-24 με τρίποντο του Τολιόπουλου

19:16 | 30.11.2025

17-21 μειώνουν οι Πορτογάλοι

19:16 | 30.11.2025

15-21 με τον Καραγιαννίδη

19:15 | 30.11.2025

15-19 από τον Λαρεντζάκη

19:14 | 30.11.2025

15-17 μειώνει ο Μοντέιρο

19:13 | 30.11.2025

13-17 με τρίποντο του Σαμοντούροφ

19:11 | 30.11.2025
Γαλανόλευκο προβάδισμα με σερί 10-0

13-14 από τον Καραγιαννίδη

19:10 | 30.11.2025

13-12 με τρίποντο του Τολιόπουλου

19:08 | 30.11.2025

13-9 με τρίποντο του Παπανικολάου

19:07 | 30.11.2025

13-6 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:07 | 30.11.2025
Έχουμε να σκοράρουμε 3 λεπτά!
19:05 | 30.11.2025

13-4 με 2/2 βολές του Μπρίτο

19:04 | 30.11.2025
Στο 11-0 το σερί των Πορτογάλων

11-4 από τον Μπρίτο 

19:03 | 30.11.2025

9-4 με 1/2 βολές του Τραβάντε Γουίλιαμς. Έχει πετύχει τους 7 από τους 9 πόντους ο νατουραλιζέ παίκτη της Πορτογαλίας

19:03 | 30.11.2025

8-4 με δύο τρίποντα από τον Τραβάντε Γουίλιαμς

19:02 | 30.11.2025

Απαντούν με 5-0 σερί πόντους οι Πορτογάλοι για το 5-4

19:02 | 30.11.2025

0-4 με δύο σερί καλάθια από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

19:02 | 30.11.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
18:52 | 30.11.2025
Η αρχική πεντάδα της Εθνικής Ελλάδας

Μήτρου Λονγκ, Παπανικολάου, Σαμοντούροφ και Φλιώνης

18:52 | 30.11.2025

Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές σε επίπεδο Ανδρών με την ελληνική ομάδα να έχει ισάριθμες νίκες.

18:51 | 30.11.2025
Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ρουμανία υποδέχεται το Μαυροβούνιο επίσης στις 19:00.
18:51 | 30.11.2025

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Βόιτσεχ Λίτσκα (Πολωνία), Γκιντάρας Ματσιούλις (Λιθουανία) και Ρίτβαρς Χέλμσταϊνς (Λετονία).

 

18:51 | 30.11.2025

Ο Μάριο Γκόμες έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Άντονι ντα Σίλβα (Έβρο), Κάντιντο Σα (Μπράγκα), Ντανιέλ Ρελβάο (Μπενφίκα), Ντιόγκο Μπρίτο (Ομπραντόιρο), Ντιόγκο Βεντούρα (Σπόρτινγκ), Φρανσίσκο Αμαράντε (Σπόρτινγκ), Γκονσάλο Ντελγκάδο (Πόρτο), Νούνο Σα (Παλμέρ), Ράφαελ Λισμπόα (Ουρένσε), Ρικάρντο Μοντέιρο (Μπράγκα), Τραβάντε Γουίλιαμς (ΛεΜάν), Βλάντισλαβ Βόιτσο (Πόρτο).

18:50 | 30.11.2025
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

18:48 | 30.11.2025
Πρόκειται για ένα ντέρμπι κορυφής στον όμιλο

Η Ελλάδα νίκησε άνετα τη Ρουμανία στην 1η αγωνιστική, ενώ η Πορτογαλία πέρασε άνετα από την έδρα του Μαυροβουνίο, κάνοντας μία μίνι έκπληξη

18:47 | 30.11.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στο Οπόρτο για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντομπάσκετ

