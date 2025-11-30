Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76 τελικό: 2/2 για τη γαλανόλευκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στο Οπόρτο, για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
68-76 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου
Όλα έχουν τελειώσει
68-75 με 2/3 βολές από τον Γουίλιαμς
66-75 από τον Μήτρου Λονγκ
66-73 βάζει τη βολή ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Φάουλ στον Σαμοντούροφ και βολές
26 δευτερόλεπτα ακόμα
Λάθη επί λαθών, ο Λαρεντζάκης κάνει μεγάλο κλέψιμο
Αστόχησαν οι Πορτογάλοι, ένα καλάθι θέλουμε για να κλειδώσουμε τη νίκη
66-72 μειώνουν με τρίποντο οι Πορτογάλοι
Μεγάλο κλέψιμο από Σαμοντούροφ και 63-72 από τον Παπανικολάου
63-70 με 2/2 βολές του Μήτρου Λονγκ
63-68 από τον Βεντούρα
61-68 μειώνει ο Σα
59-65 με καλάθι και φάουλ του Σαμοντούροφ
59-62 μειώνουν με τρίποντο οι Πορτογάλοι
56-62 από τον Βεντούρα
54-59 με τρίποντο του Φλιώνη
52-56 μειώνουν με ακόμα ένα τυχερό τρίποντο οι Πορτογάλοι
49-56 από τον Λισμπόα
47-56 με 2/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου
47-54 με μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη
47-51 απαντάει ο Παπανικολάου
47-49 με τρίποντο του Λισμπόα από το... σπίτι του
44-49 με 1/2 βολές του Λαρεντζάκη
44-48 μειώνουν οι Πορτογάλοι
42-45 με 2/2 βολές του Μήτρου Λονγκ
42-43 απαντάει ο Γουίλιαμς
40-43 από τον Σαμοντούροφ
Ούτε με αίτηση δεν σκοράρουν οι δύο ομάδες στο τρίτο δεκάλεπτο
40-41 με 1/2 βολές του Παπανικολάου
40-40 και όλα ξεκινούν από το μηδέον στο Οπόρτο
38-40 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
38-37 από τον Μπρίτο
Η γαλανόλευκη έχασε διψήφια διαφορά
36-37 από τον Λισμπόα
34-37 με 2/2 βολές του Λισμπόα
Τουλάχιστον αμύνεται καλά και διατηρεί προβάδισμα 5 πόντων (32-37)
Έχει κολλήσει στην επίθεση η γαλανόλευκη
30-37 απαντάει ο Παπανικολάου
30-35 από τον Γουίλιαμς
28-35 από τον Μήτρου Λονγκ
28-33 με τρίποντο του Λισμπόα
25-33 από τον Γουίλιαμς
23-33 από τον Αμαράντε
21-33 με τρίποντο του Λαρεντζάκη
21-30 μειώνει η Πορτογαλία με τον Βεντούρα
Η γαλανόλευκη έχει σφίξει την άμυνα της, κυκλοφορεί την μπάλα και βρίσκει ελεύθερα σουτ στην επίθεση, με αποτέλεσμα να ξεφύγει στο σκορ
19-30 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
19-27 μειώνουν με ζευγάρι βολών οι Πορτογάλοι
17-27 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου
17-24 με τρίποντο του Τολιόπουλου
17-21 μειώνουν οι Πορτογάλοι
15-21 με τον Καραγιαννίδη
15-19 από τον Λαρεντζάκη
15-17 μειώνει ο Μοντέιρο
13-17 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
13-14 από τον Καραγιαννίδη
13-12 με τρίποντο του Τολιόπουλου
13-9 με τρίποντο του Παπανικολάου
13-6 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
13-4 με 2/2 βολές του Μπρίτο
11-4 από τον Μπρίτο
9-4 με 1/2 βολές του Τραβάντε Γουίλιαμς. Έχει πετύχει τους 7 από τους 9 πόντους ο νατουραλιζέ παίκτη της Πορτογαλίας
8-4 με δύο τρίποντα από τον Τραβάντε Γουίλιαμς
Απαντούν με 5-0 σερί πόντους οι Πορτογάλοι για το 5-4
0-4 με δύο σερί καλάθια από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
Μήτρου Λονγκ, Παπανικολάου, Σαμοντούροφ και Φλιώνης
Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές σε επίπεδο Ανδρών με την ελληνική ομάδα να έχει ισάριθμες νίκες.
Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Βόιτσεχ Λίτσκα (Πολωνία), Γκιντάρας Ματσιούλις (Λιθουανία) και Ρίτβαρς Χέλμσταϊνς (Λετονία).
Ο Μάριο Γκόμες έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Άντονι ντα Σίλβα (Έβρο), Κάντιντο Σα (Μπράγκα), Ντανιέλ Ρελβάο (Μπενφίκα), Ντιόγκο Μπρίτο (Ομπραντόιρο), Ντιόγκο Βεντούρα (Σπόρτινγκ), Φρανσίσκο Αμαράντε (Σπόρτινγκ), Γκονσάλο Ντελγκάδο (Πόρτο), Νούνο Σα (Παλμέρ), Ράφαελ Λισμπόα (Ουρένσε), Ρικάρντο Μοντέιρο (Μπράγκα), Τραβάντε Γουίλιαμς (ΛεΜάν), Βλάντισλαβ Βόιτσο (Πόρτο).
Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.
Η Ελλάδα νίκησε άνετα τη Ρουμανία στην 1η αγωνιστική, ενώ η Πορτογαλία πέρασε άνετα από την έδρα του Μαυροβουνίο, κάνοντας μία μίνι έκπληξη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στο Οπόρτο για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντομπάσκετ