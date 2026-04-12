Πορτογαλία: Μία γάτα διέκοψε τον αγώνα Εστρέλα Αμαδόρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Διακοπή με ευτράπελο στην Πορτογαλία, αφού ο αγώνας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, χρειάστηκε να σταματήσει για λίγα λεπτά, εξαιτίας μίας γάτας.

Η τετράποδη φίλη του ποδοσφαίρου είχε την ευκαιρία να πατήσει το χορτάρι του “Ζοσέ Γκόμες” και διέκοψε για λίγο το Εστρέλα Αμαδόρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αφού παίκτες και διαιτητής την εντόπισαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η γάτα ολοκλήρωσε πάντως τη βόλτα της στο γήπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αυτού, με τον αγώνα να ολοκλρώνεται χωρίς άλλες… παρεμβολές στο υπόλοιπο του χρόνου.

Η γάτα κατάφερε έτσι να γίνει και viral.