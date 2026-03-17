Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου ξεκινάει στο Τορούν της Πολωνίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με την Ελλάδα να έχει 8 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση και μεγάλες ελπίδες για δύο μετάλλια από τους Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου.
Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ θα παλέψει με τον Ντουπλάντις για την κορυφή του κόσμου το βράδυ του Σαββάτου (19:25, 21/3/2026), ενώ ο χρυσός ολυμπιονίκης του μήκους θα παλέψει για μία θέση στο βάθρο το βράδυ της Κυριακής (20:12, 22/3/2026).
Οι ημέρες και οι ώρες των ελληνικών συμμετοχών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Παρασκευή 20/3
Απόγευμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής
Σάββατο 21/3
Πρωί
11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος
12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά
13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος
Απόγευμα
19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής
20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
Κυριακή 22/3
Πρωί
11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
Απόγευμα
18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου
21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα