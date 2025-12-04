Πότε θα γίνει το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Οι πιθανές ημερομηνίες

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ και το ερώτημα πλέον είναι πότε θα διεξαχθεί το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από εισήγηση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Euroleague θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον ορισμό νέας ημερομηνίας, με βάση τις διαθέσιμες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες», αναφέρει η ανακοίνωση της Euroleague.

Μένει να φανεί πλέον ποια θα είναι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα ήθελαν σίγουρα να γίνει την Παρασκευή (4/12/2025), ωστόσο η Euroleague εξετάζει άλλες ημερομηνίες.

Οι τρεις νέες πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε είναι οι Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.