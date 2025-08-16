Premier League: Άνετες νίκες για Τότεναμ και Σάντερλαντ, «έμφραγμα» στις καθυστερήσεις για την Μπράιτον

Η Τότεναμ ξεπέρασε το σοκ της απώλειας του ευρωπαϊκού Super Cup και έκανε πρεμιέρα με νίκη στην Premier League, επικρατώντας εύκολα με 3-0 της Μπέρνλι. “Τριάρα” και από τη Σάντερλαντ κόντρα στη Γουέστ Χαμ, ενώ η Μπράιτον έμεινε στο 1-1 με τη Φούλαμ.

Στη μετά Ποστέκογλου εποχή, η Τότεναμ μπήκε με το… δεξί στην Premier League, αφού Κούντους και Ριτσάρλισον συνδυάστηκαν εξαιρετικά σε δύο περιπτώσεις και ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε δις για την ομάδα του κόντρα στην Μπέρνλι. Το τρίτο γκολ έβαλε ο Τζόνσον στο 66′, βάζοντας πρόωρο τέλος στο ματς.

Με το ίδιο σκορ 3-0 νίκησε και η “νεοφώτιστη” Σάντερλαντ τη Γουέστ Χαμ, πετυχαίνοντας και τα τρία της τέρματα στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης. Ο Μαγιέντα έβαλε το πρώτο γκολ στο 61′, με τους Μπάγιαρντ και Ίσιντορ να ανεβάζουν το δείκτη του σκορ στο φινάλε του αγώνα.

Στο Μπράιτον αντίθετα, η ομάδα των Τζίμα και Κωστούλα (αμφότεροι ήταν εκτός αποστολής) προηγήθηκε με πέναλτι του Ο’Ρίλεϊ στο 55′, αλλά η Φούλαμ “απάντησε” στην τελευταία της επίθεση στο ματς, σκοράροντας με τον Μουνίθ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι δύο ομάδες έμειναν έτσι στην ισοπαλία, με τους Λονδρέζους να “κλέβουν” το βαθμό από το παιχνίδι της πρεμιέρας της Premier League.