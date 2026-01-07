Premier League: «Γκέλαραν» Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα, ήττες για Τσέλσι και Τότεναμ

Ένα μεγάλο χαμόγελο θα πρέπει να σχηματίστηκε στους ανθρώπους της Άρσεναλ, μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (07.01.2026) για την 21η αγωνιστική της Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι “γκέλαρε” για 3η σερί αγωνιστική, φέρνοντας 1-1 με την Μπράιτον στο “Etihad”.

Η Μάντσεστερ Σίτι κινδυνεύει πλέον να βρεθεί στο -8 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, με την προϋπόθεση οι “κανονιέρηδες” να επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2025) επί της Λίβερπουλ στο “Εμιρέιτς”.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο στους “πολίτες”. Ωστόσο, ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσια για τους “γλάρους”, που δεν είχαν μαζί τους τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός, λίγο πριν την έναρξη του ματς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί σ’ αυτή.

“Πλώρη” για την έξοδο στο Champions League έβαλε η Μπρέντφορντ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, η ομάδα του Κιθ Αντριους επικράτησε, 3-0 της Σάντερλαντ, με τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ των γηπεδούχων.

Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα και με προσωρινό προπονητή στον πάγκο της, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, η Τσέλσι αυτή την φορά δεν τα κατάφερε στο “Κρέιβεν Κότατζ” του Λονδίνου απέναντι στη Φούλαμ (2-1). Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22′ έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης με τους «μπλε» να φτάνουν στην ισοφάριση, αλλά να μην μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία.

Η Μπόρνμουθ πήρε το “θρίλερ” στο “Βιτάλιτι” με 3-2 επί της Τότεναμ, στο απόλυτο… μηδέν έμειναν, Κρίσταλ Πάλας και Αστον Βίλα (έμεινε ισόβαθμβ με τη Μάντσεστερ Σίτι), ενώ η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.

Αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13′ Μουρίλο αυτογκό – 55′ Ντομίνγκες, 89′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90+5′ Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′, 65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 69′ Μανέ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένες, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)