Premier League: Η Άρσεναλ «σάρωσε» με 4-1 την Άστον Βίλα, «κόλλησε» στο 1-1 κόντρα στη Γουλβς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σε “περίπατο” μετέτρεψε το ντέρμπι κορυφής με την Άστον Βίλα, η Άρσεναλ και έκανε ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1 των φορμαρισμένων “χωριατών”.

Με ένα τρομακτικό μισάωρο στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ μετέτρεψε το ισόπαλο αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, σε μία “σαρωτική” εμφάνιση και νίκη κόντρα στη μεγάλη έκπληξη της φετινής Premier League, την Άστον Βίλα του Ουνάι Εμερί.

Ο Μαγκαλάες άνοιξε το σκορ στο 48′ για να ακολουθήσει ένας “καταιγισμός” τερμάτων από Ζουμπιμεντί, Τροσάρ και Ζεσούς, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Γουάτκινς στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι “κανονιέρηδες” ανέβηκαν έτσι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου η Άστον Βίλα είναι στην τρίτη θέση.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μία ακόμη γκέλα ολκής στην Αγγλία, αφού δεν μπόρεσε να κερδίσει την ουραγό της Premier League, Γουλβς, που πανηγύρισε μόλις τον τρίτο της βαθμό φέτος, με το 1-1 στο Ολντ Τράφορντ.

Παρότι προηγήθηκαν με τον Ζιρκζί στο 27′, οι “κόκκινοι διάβολοι” δέχθηκαν την ισοφάριση στο 45′ και δεν κατάφεραν να βρουν ένα δεύτερο γκολ στο υπόλοιπο του αγώνα, χάνοντας δύο ακόμη βαθμούς τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Αμορίμ έμεινε έτσι ισόβαθμη στην 5η θέση με την Τσέλσι, η οποία έμεινε επίσης στην ισοπαλία με την Μπόρνμουθ.