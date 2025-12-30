Premier League: Νέα «γκέλα» για την Τσέλσι, εκτός έδρας νίκες για Έβερτον και Νιούκαστλ

Για δεύτερη σερί αγωνιστική, η Τσέλσι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της, αφού έμεινε στο 2-2 με την Μπόρνμουθ, παρότι ανέτρεψε αρχικά το σκορ στον αγώνα της Premier League.

Μετά την ήττα από την Άστον Βίλα, η Τσέλσι δεν μπόρεσε να φθάσει στη νίκη ούτε κόντρα στην Μπόρνμουθ στην Premier League, σε ένα ματς με τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μπρουκς μόλις στο 6ο λεπτό, αλλά οι “μπλε” του Λονδίνου έφεραν… τούμπα το ματς μέσα σε λίγα λεπτά, ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Πάλμερ στο 15′ και ένα δεύτερο γκολ από τον Φερνάντες στο 23′. Λίγο μετά όμως, ο Κλάιφερτ “πάγωσε” ξανά το Στάμφορντ Μπριτζ και χάρισε τελικά την ισοπαλία στην ομάδα του.

Η Τσέλσι έπεσε έτσι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, όπου και την πλησίασαν τόσο η Έβερτον με το 2-0 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, όσο και η Νιούκαστλ με το άνετο 3-1 κόντρα στην Μπέρνλι.

Από την άλλη πλευρά, Γουέστ Χαμ και Μπράιτον έμειναν στην ισοπαλία με 2-2, σε μία αναμέτρηση που αγωνίστηκε μετά το 83′ και ο Μπάμπης Κωστούλας, χωρίς να καταφέρει όμως να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Μπέρνλι – Νιούκαστλ 1-3

Τσέλσι – Μπόρνμουθ 2-2

Νότιγχαμ – Έβερτον 0-2

Γουεστ Χαμ – Μπράιτον 2-2