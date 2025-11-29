Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι γλίτωσε το «έμφραγμα» κόντρα στη Λιντς με γκολ του Φόντεν στις καθυστερήσεις

“Ζωντανή” στο κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, έμεινε η Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, με τον Φιλ Φόντεν να την παίρνει από το… χέρι και να την οδηγεί στη νίκη επί της Λιντς (3-2).

Ο Φιλ Φόντεν “μίλησε” πρώτος και είχε και την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιντς (3-2) στο “Έτιχαντ”, επαναφέροντας την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Η Σίτι προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Φόντεν (1′) και Γκβάρντιολ (25′) αλλά η Λιντς κατάφερε να “επιστρέψει” και να ισοφαρίσει στο “Ετιχαντ” τη Σίτι, με τους Κάλβερτ-Λιούιν (49′) και Ενμετσά (68′).

Ωστόσο, στο φινάλε “μίλησε” ο Φόντεν, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 90+1′. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε έτσι την τεράστια -όπως εξελίχθηκε το ματς- νίκη με 3-2, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

(81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

(1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

(30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)