Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: «Λύτρωση» με Σάλιακα στο 90+2′ και επιστροφή στις νίκες στη Super League

Ο Ολυμπιακός έδειξε βελτίωση στο τρίτο του ματς με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να του στήσει μπλόκο στη Βοιωτία, αλλά ο Μανώλης Σάλιακας έδωσε τη νίκη στους ερυθρόλευκους (0-1) με γκολ στο 90+2′. Δοκάρι ο Τσικίνιο για τους ερυθρόλευκους στο πρώτο ημίχρονο. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε έτσι στις νίκες στη Super League, μετά από δυο ανεπιτυχή αποτελέσματα (είχε ισοπαλία και ήττα) και έφτασε τους 10 βαθμούς, μετά από 5 αγωνιστικές. Απ’ την άλλη, ο Λεβαδειακός παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις 1 βαθμό.

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Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και έψαξε με υπομονή να βρει κενά στην αμυντική γραμμή του Λεβαδειακού. Οι Βοιωτοί βρέθηκαν να αμύνονται από νωρίς και δέχθηκαν επιθετικές προσπάθειες κυρίως από τις πτέρυγες. Παρά την υπεροχή τους, οι ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν να φτάσουν με αξιώσεις στα καρέ του Ελιάσι, με τον Τσικίνιο να έχει κάποια ακίνδυνα σουτ προς την εστία του.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Λεβαδειακός λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στο 22′, με τον Ορτέγκα να κάνει τεράστια επέμβαση. Ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, σε προσπάθεια να διώξει μια σέντρα από δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Κομπνάν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε με το πόδι!

Ο Λεβαδειακός είχε ένα καλό διάστημα και στο 29′ ο Ορτέγκα έδιωξε με υπερένταση τη σέντρα – σουτ του Κομπάν. Ο Ολυμπιακός ανέβασε όμως “στροφές” στη συνέχεια και στο 33′ είδε δοκάρι σε σέντρα – σουτ του Τσικίνιο. Οι Πειραιώτες πίεσαν για να ανοίξουν το σκορ, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων άντεξε.

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Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και στην επανάληψη, αλλά η προσπάθειά του για να φτιάξει μια καλή φάση στα καρέ του Λεβαδειακού, δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ενίσχυσε επιθετικά τον Ολυμπιακό ρίχνοντας στο ματς έναν εξτρέμ (Ζέλσον), αλλά και τον Μουαντιλμαντζί. Λίγα λεπτά μετά, έκανε άλλες δυο αλλαγές (Σάλιακας αντί του Πέντερσεν και Ρόκα αντί του Φορτούνη).

Παρά τις αλλαγές που έκανε, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει ακόμα πιο έντονη την πίεσή του στην εστία του Ελιάσι. Ακόμα και οι “στημένες” μπάλες που είχε, δεν στάθηκαν πρόβλημα για την άμυνα των Βοιωτών. Ο Χαραλάμπους ενίσχυσε την αμυντική του γραμμή, βάζοντας τον Λιάγκα στη θέση του Κομπάν, αλλά στο 81′ είδε τον Ρέτσο να κερδίζει την κεφαλιά -σε εκτέλεση κόρνερ- και να στέλνει την μπάλα άουτ.

Οι Πειραιώτες τα έδωσαν όλα στο φινάλε του αγώνα, ο Ζέλσον Μαρτίνς πήρε πάνω του αρκετές προσπάθειες και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τελικά στο 0-1 με γκολ στο 90+2′. Ο Φρόιλερ έβγαλε γλυκιά σέντρα από δεξιά, ο Σάλιακας πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με καρφωτή κεφαλιά έδωσε το νίκη στον Ολυμπιακό.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Ελένη Αντωνίου