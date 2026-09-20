Davis Cup: Νέα ήττα για τον Στέφανο Σακελλαρίδη και αποκλεισμός για την Ελλάδα με 3-2 από τη Σλοβακία

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης “πάλεψε” μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τον πιο έμπειρο Νόρμπερτ Γκόμπος, ο οποίος και επικράτησε με 2-0 σετ [6-4, 7-6(4)] και έκανε το 3-2 για τη Σλοβακία κόντρα στην Ελλάδα, αποκλείοντάς την από τη συνέχεια του Davis Cup.

Ένα μπρέικ του Νόρμπερτ Γκόμπος στο πρώτο σετ, του έδωσε το προβάδισμα στον αγώνα, με τον Στέφανο Σακελλαρίδη να ανεβάζει την απόδοσή του στη συνέχεια, να στέλνει το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ και να έχει δύο ευκαιρίες να φθάσει στην ισοφάριση.

Ο δεύτερο καλύτερος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε όμως να “κλείσει” το δεύτερο σετ και έτσι ο Σλοβάκος έκανε την ανατροπή, για το 7-6 και το 2-0 στα σετ, που έφερε τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Σλοβακία στα προκριματικά του Davis Cup.