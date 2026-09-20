Αθλητικά

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Ο Σάλιακας έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες

Απαιτητική “έξοδος” των Πειραιωτών, που ψάχνουν το πρώτο τους “τρίποντο” στη Super League μετά από δυο αγωνιστικές
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
5η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης / VAR: Παπαδόπουλος
0 - 1
2ο ημίχρονο
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική, λίγες ημέρες μετά τη θετική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ψάχνει το πρώτο του “τρίποντο” στο πρωτάθλημα, όπως και οι Βοιωτοί.

18:51 | 20.09.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον Ολυμπιακό στην έδρα του Λεβαδειακού με 1-0
18:50 | 20.09.2026

Σέντρα του Φρόιλε, κεφαλιά του Σάλιακα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα στα δίχτυα

18:49 | 20.09.2026
90+2'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με κεφαλιά του Σάλιακα
18:46 | 20.09.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
18:39 | 20.09.2026
87'

Σουτ του Ζέλσον από δύσκολη γωνία, η μπάλα έφυγε άουτ

18:37 | 20.09.2026
81'
Σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα, κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ

18:35 | 20.09.2026
78'
Αλλαγή για τον Λεβαδειακό

Λιάγκας αντί του Κομπάν

18:34 | 20.09.2026
77'

Ατομική προσπάθεια του Ρέτσου και μακρινό σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ

18:33 | 20.09.2026
76'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Γκονζάλες στη θέση του Σίλβα

18:31 | 20.09.2026
74'

Επικίνδυνη σέντρα του Ζότα Σίλβα από αριστερά, ο Τσιβελεκίδης έδιωξε

18:25 | 20.09.2026
72'
Κίτρινη κάρτα στον Παντέα
18:23 | 20.09.2026
66'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Σάλιακας αντί Πέντερσεν και Ρόκα αντί Φορτούνη

18:20 | 20.09.2026
65'
Κίτρινη κάρτα στον Κάρμο
18:19 | 20.09.2026
60'
Αλλαγή για τον Λεβαδειακό

Μέσα ο Μανθάτης, έξω ο Ούρζι

18:18 | 20.09.2026

Ο Μάριους φώναξε για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

18:14 | 20.09.2026
59'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Φεύγουν ο Τσικίνιο και ο Γιάρεμτσουκ και μπαίνουν ο Μάριους και ο Ζέλσον Μαρτίνς

18:13 | 20.09.2026
55'
Καλή στιγμή για τον Λεβαδειακό

Ο Ορτέγκα γλίστρησε και δεν απομάκρυνε σωστά, ο Κόμπναν επωφελήθηκε και έκανε το σουτ μέσα στην περιοχή αλλά ο κίπερ του Ολυμπιακού είχε σωστή θέση και μπλόκαρε.

18:09 | 20.09.2026
54'
Αλλαγές για τον Λεβαδειακό

Ποπέσου αντί Βρακά και Εμμανουηλίδης αντί Μπαλντέ

18:06 | 20.09.2026
51'
Κίτρινη κάρτα στον Ζότα Σίλβα του Ολυμπιακού
18:05 | 20.09.2026
47'

Γυριστό σουτ του Γιάρεμπτσουκ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα δεν πήγε προς το τέρμα

18:01 | 20.09.2026
Δεύτερο ημίχρονο
17:59 | 20.09.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

17:40 | 20.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
17:40 | 20.09.2026
40'

Το σουτ του Γιάρεμπτσουκ κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ

17:34 | 20.09.2026
35'

Φαλτσαριστή σέντρα του Μπαλντέ, ο Ορτέγκα έδιωξε με το ένα χέρι σε κόρνερ

17:31 | 20.09.2026
33'
ΔΟΚΑΡΙ ο Ολυμπιακός

Σέντρα - σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα πήρε περίεργη πορεία και βρήκε στο οριζόντιο του Λεβαδειακού

17:29 | 20.09.2026
29'

Σέντρα - σουτ του Κομπάν, ο Ορτέγκα έδιωξε με υπερένταση την μπάλα σε κόρνερ - Η εκτέλεσή του δεν έφερε φάση στα ερυθρόλευκα καρέ

17:24 | 20.09.2026
25'

Ο Ούρσι εκτέλεσε δυνατά εκτός περιοχής, ο Ορτέγκα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια

17:23 | 20.09.2026
23'
Κίτρινη κάρτα στον Νίκα του Λεβαδειακού
17:22 | 20.09.2026
22'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα! Ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, σε προσπάθεια να διώξει μια σέντρα από δεξιά,  η μπάλα στρώθηκε στον Κομπνάν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός απέκρουσε με το πόδι

17:19 | 20.09.2026
21'

Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο Ζότα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ

17:16 | 20.09.2026
18'
Κίτρινη κάρτα στον Κωστή για σκληρό φάουλ στον Ρέτσο
17:12 | 20.09.2026
15'

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε την μπάλα, ο Τσικίνιο έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ελιάσι μπλόκαρε εύκολα

17:06 | 20.09.2026
11'

Τραγικό μακρινό σουτ του Τσικίνιο

17:05 | 20.09.2026
4'

Ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση, ο Ζότα πήρε την μπάλα από δεξιά, αλλά η μπάλα κόντραρε σε προβολή παίκτη των γηπεδούχων, στο σουτ που έγινε και έφτασε με άνεση στα χέρια του πορτιέρε του Λεβαδειακού

16:58 | 20.09.2026
"Σέντρα" στον αγώνα
16:53 | 20.09.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:52 | 20.09.2026
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά
16:52 | 20.09.2026

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Ελένη Αντωνίου

16:51 | 20.09.2026

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Ελιάσι – Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Νίκας, Κωστή – Βρακάς, Μπαλντέ, Ούρσι – Κόμπναν.

Στον πάγκο οι Ανάκερ, Μανθάτης, Οζέγκοβιτς, Μπάουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Λιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκου, Εντιαγέ, Παπαδόπουλος, Τσάρας.

16:51 | 20.09.2026

Στον Λεβαδειακό, ο Ηλίας Χαραλάμπους επιλέγει να αλλάξει τερματοφύλακα, δίνοντας τα γάντια του βασικού στον Ελιάσι, ενώ ξεκινούν στο αρχικό σχήμα τόσο ο Νίκας όσο και οι Βρακάς, Μπαλντέ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι

16:51 | 20.09.2026
16:50 | 20.09.2026

Ολυμπιακός (Ιμανόλ): Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα - Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζότα- Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο οι Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Σάλιακας, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον, Μουαντιλματζί.

16:50 | 20.09.2026

Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ, μετά και το νικητήριο γκολ κόντρα στη Γιαγκελόνια

16:50 | 20.09.2026

Ο Ιμανόλ φρεσκάρει τα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο τον Ρέτσο σε σχέση με το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια. Δεξί μπακ είναι ο Πέντερσεν, αριστερό ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο

16:50 | 20.09.2026

Ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε πολλές αλλαγές, δίνοντας φανέλα βασικού σε Τικνιζιάν, Πούερτα, Φορτούνη, Κάρμο μεταξύ άλλων

16:48 | 20.09.2026

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε για την αναμέτρηση στη Βοιωτία

16:48 | 20.09.2026

Οι Βοιωτοί έχουν κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει το ηθικό. Έχει μόλις έναν πόντο, τον οποίο πήρε πριν από μια εβδομάδα στο εκτός έδρας 0-0 με την Κηφισιά

16:48 | 20.09.2026

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League αλλά μετράει δυο σερί αγωνιστικές χωρίς “τρίποντο” στη Super League, έχοντας μάλιστα γνωρίσει την ήττα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο

16:48 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Super League

16:47 | 20.09.2026
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