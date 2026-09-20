Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Ο Σάλιακας έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες

22'

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα! Ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, σε προσπάθεια να διώξει μια σέντρα από δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Κομπνάν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός απέκρουσε με το πόδι