Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Ο Σάλιακας έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική, λίγες ημέρες μετά τη θετική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ψάχνει το πρώτο του “τρίποντο” στο πρωτάθλημα, όπως και οι Βοιωτοί.
Σέντρα του Φρόιλε, κεφαλιά του Σάλιακα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα στα δίχτυα
Σουτ του Ζέλσον από δύσκολη γωνία, η μπάλα έφυγε άουτ
Εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα, κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ
Λιάγκας αντί του Κομπάν
Ατομική προσπάθεια του Ρέτσου και μακρινό σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ
Ο Γκονζάλες στη θέση του Σίλβα
Επικίνδυνη σέντρα του Ζότα Σίλβα από αριστερά, ο Τσιβελεκίδης έδιωξε
Σάλιακας αντί Πέντερσεν και Ρόκα αντί Φορτούνη
Μέσα ο Μανθάτης, έξω ο Ούρζι
Ο Μάριους φώναξε για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Φεύγουν ο Τσικίνιο και ο Γιάρεμτσουκ και μπαίνουν ο Μάριους και ο Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Ορτέγκα γλίστρησε και δεν απομάκρυνε σωστά, ο Κόμπναν επωφελήθηκε και έκανε το σουτ μέσα στην περιοχή αλλά ο κίπερ του Ολυμπιακού είχε σωστή θέση και μπλόκαρε.
Ποπέσου αντί Βρακά και Εμμανουηλίδης αντί Μπαλντέ
Γυριστό σουτ του Γιάρεμπτσουκ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα δεν πήγε προς το τέρμα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Το σουτ του Γιάρεμπτσουκ κόντραρε και η μπάλα πέρασε κόρνερ
Φαλτσαριστή σέντρα του Μπαλντέ, ο Ορτέγκα έδιωξε με το ένα χέρι σε κόρνερ
Σέντρα - σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα πήρε περίεργη πορεία και βρήκε στο οριζόντιο του Λεβαδειακού
Σέντρα - σουτ του Κομπάν, ο Ορτέγκα έδιωξε με υπερένταση την μπάλα σε κόρνερ - Η εκτέλεσή του δεν έφερε φάση στα ερυθρόλευκα καρέ
Ο Ούρσι εκτέλεσε δυνατά εκτός περιοχής, ο Ορτέγκα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα! Ο Φρόιλερ έκανε μεγάλο λάθος στην περιοχή, σε προσπάθεια να διώξει μια σέντρα από δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Κομπνάν που εκτέλεσε από πολύ κοντά στην κίνηση και ο Γερμανός απέκρουσε με το πόδι
Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο Ζότα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ
Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε την μπάλα, ο Τσικίνιο έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ελιάσι μπλόκαρε εύκολα
Τραγικό μακρινό σουτ του Τσικίνιο
Ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση, ο Ζότα πήρε την μπάλα από δεξιά, αλλά η μπάλα κόντραρε σε προβολή παίκτη των γηπεδούχων, στο σουτ που έγινε και έφτασε με άνεση στα χέρια του πορτιέρε του Λεβαδειακού
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης
4ος: Ελευθέριος Κατόπης
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Ελένη Αντωνίου
Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Ελιάσι – Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Νίκας, Κωστή – Βρακάς, Μπαλντέ, Ούρσι – Κόμπναν.
Στον πάγκο οι Ανάκερ, Μανθάτης, Οζέγκοβιτς, Μπάουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Λιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκου, Εντιαγέ, Παπαδόπουλος, Τσάρας.
Στον Λεβαδειακό, ο Ηλίας Χαραλάμπους επιλέγει να αλλάξει τερματοφύλακα, δίνοντας τα γάντια του βασικού στον Ελιάσι, ενώ ξεκινούν στο αρχικό σχήμα τόσο ο Νίκας όσο και οι Βρακάς, Μπαλντέ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι
Ολυμπιακός (Ιμανόλ): Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα - Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζότα- Γιάρεμτσουκ.
Στον πάγκο οι Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Σάλιακας, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον, Μουαντιλματζί.
Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ, μετά και το νικητήριο γκολ κόντρα στη Γιαγκελόνια
Ο Ιμανόλ φρεσκάρει τα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο τον Ρέτσο σε σχέση με το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια. Δεξί μπακ είναι ο Πέντερσεν, αριστερό ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο
Ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε πολλές αλλαγές, δίνοντας φανέλα βασικού σε Τικνιζιάν, Πούερτα, Φορτούνη, Κάρμο μεταξύ άλλων
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε για την αναμέτρηση στη Βοιωτία
Οι Βοιωτοί έχουν κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει το ηθικό. Έχει μόλις έναν πόντο, τον οποίο πήρε πριν από μια εβδομάδα στο εκτός έδρας 0-0 με την Κηφισιά
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League αλλά μετράει δυο σερί αγωνιστικές χωρίς “τρίποντο” στη Super League, έχοντας μάλιστα γνωρίσει την ήττα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Super League