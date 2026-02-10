Premier League: Νέα απίθανη γκέλα για την Τσέλσι, διπλό της Νιούκαστλ στην έδρα της Τότεναμ

Η Τσέλσι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά κόντρα στη Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League, αλλά κατάφερε να μείνει στην ισοπαλία με 2-2 και να κινδυνεύει πλέον να βρεθεί εκτός πρώτης 4άδας στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με τον Πάλμερ να έχει γκολ από πέναλτι και ασίστ στον Πέδρο για το τέρμα που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, η Τσέλσι φάνηκε ότι θα έχει εύκολο έργο κόντρα στη Λιντς, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν διαφορετική άποψη και με δύο γκολ μέσα σε 6 λεπτά από πέναλτι του Ενμετσά και πλασέ του Οκαφόρ σε κενή εστία, μετά από φάσης διαρκείας στην περιοχή των Λονδρέζων.

Οι “μπλε” είχαν στη συνέχεια ένα 20λεπτο μπροστά τους, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν ένα γκολ νίκης και έμειναν στο βαθμό της ισοπαλίας, που τους τοποθετεί στο όριο της 4ης με την 5η θέση της Premier League.

Την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ περνούσε με διπλό 2-1 από την έδρα της Τότεναμ και τη… βούλιαζε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Με γκολ των Τιαό και Ράμσεϊ, οι “καρακάξες” πήραν δύο φορές το προβάδισμα στο Λονδίνο και έφθασαν τελικά στη νίκη, που τους φέρνει πιο κοντά στις θέσεις της Ευρώπης και ρίχνει τους “πετεινούς” ακόμη πιο κοντά στη “ζώνη του υποβιβασμού”.