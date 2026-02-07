Premier League: Νέα νίκη πέτυχε η Άρσεναλ, ιστορικό χατ-τρικ για την Τσέλσι πέτυχε ο Πάλμερ

Η Άρσεναλ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σάντερλαντ εντός έδρας για την 25η αγωνιστική της Premier League, ξέφυγε στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι και θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο αυριανό ντέρμπι των “πολιτών” με τη Λίβερπουλ, για να δει εάν η διαφορά της μεγαλώσει από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα πήρε τη νίκη (2η σερί) με τα γκολ των Θουμπιμέντι (42′) και Γκιοκέρες (66′, 90’+) και έφτασε τους 56 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι πέρασε με 3-1 από την έδρα της Γουλβς και είδε για πρώτη φορά στην ιστορία της, έναν ποδοσφαιριστή της να πετυχαίνει 4 χατ-τρικ στην Premier League. Ο “δράστης” είναι ο Κόουλ Πάλμερ! Ο Άγγλος σούπερ σταρ πέτυχε το χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο, σκοράροντας στο 13, στο 35′ και στο 38′.

Τεράστια νίκη πέτυχε η Γουέστ Χαμ στην έδρα της Μπέρνλι (2-0), έχοντας ξανά τον Ντίνο Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας της κι έτσι διατήρησε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, που αναμένεται να πάρουν ξανά το δρόμο της επιστροφής στην Championship.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 25ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 6/2

Λιντς-Νότιγχαμ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Όκαφορ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λορέντσο Λούκα)

Σάββατο, 7/2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ 2-0

(38′ Εμπουεμό, 81′ Μπρούνο Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+3′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18′ αυτ. Μικολένκο – 75′ Ντούσμπερι Χολ, 83′ αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54’ Αροκοντάρε – 13’, 35’, 38’ Πάλμερ)