Αθλητικά

Premier League: Νίκη με «τριάρα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ισοπαλία για τη Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στη Φούλαμ

Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πανηγυρίζουν στην Premier League / REUTERS/Peter Powell

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, αφού μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ, επικράτησε με 3-1 της Άστον Βίλα και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Μετά από ένα “στείρο” πρώτο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τρία γκολ με Κασεμίρο, Κούνια και Σέσκο, αντιμετωπίζοντας και την προσωρινή ισοφάριση της Άστον Βίλα με τον Μπάρκλεϊ, στο ντέρμπι 4άδας της Premier League.

Αυτή ήταν η 5η σερί νίκη για την ομάδα του Κάρικ στο Ολντ Τράφορντ και πλέον βρίσκεται στο +3 από τους “χωριάτες” στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, είχαμε δύο ισοπαλίες στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να μένει στο 0-0 κόντρα στη Φούλαμ και να παίρνει ένα βαθμό στη “μάχη” για την παραμονή στην Premier League, ενώ χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε και το Κρίσταλ Πάλας – Λιντς.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Μπέρνλι – Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ – Μπράιτον 0-1 (58′ Μιντέχ)

Τσέλσι – Νιούκαστλ 0-1 (18′ Γκόρντον)

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0 (89′ Γιόκερες, 90+7′ Ντάουμαν)

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (35′ Μαυροπάνος / 31′ Σίλβα)

Κρίσταλ Πάλας – Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1 (53′ Κασεμίρο, 71′ Κούνια, 81′ Σέσκο / 64′ Μπάρκλεϊ)

Νότιγχαμ – Φούλαμ 0-0

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo