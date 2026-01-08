Premier League: Ο Ντέιβιντ Κόουτ γλίτωσε τη φυλακή παρά την ενοχή του για βιντεοσκόπηση ανηλίκου

Ο Ντέιβιντ Κόουτ, άλλοτε διαιτητής της Premier League, παρά την ενοχή του για βιντεοσκόπηση ανηλίκου δεν θα κάνει φυλακή, καθώς του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 μηνών με διετή αναστολή.

Ο ίδιος ο διαιτητής της Premier League παραδέχτηκε ενώπιον του Δικαστηρίου την ενοχή του τον περασμένο Οκτώβριο, για παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου, όμως γλίτωσε τη φυλάκιση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 43χρονος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Νότιγχαμ για να μάθε την ποινή του. Η πιθανότητα να φυλακιστεί ήταν μεγάλη, λόγω της σοβαρότητας της κατηγορίας, όμως η απόφαση του Δικαστηρίου εξέπληξε άπαντες στην Αγγλία και όχι μόνο, αφού δεν θα περάσει την πόρτα της φυλακής.

Οι εννέα μήνες με αναστολή που του επιβλήθηκαν, μαζί με τις 150 ώρες κοινωνικής εργασίας, μοιάζουν με χάδι.