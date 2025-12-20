Αθλητικά

Premier League: Πέρασε στην κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, έμεινε εκτός 4άδας η Σάντερλαντ

Τρομερός Χάαλαντ για τη Σίτι με δύο γκολ και μία ασίστ
Οι παίκτες της Σίτι πανηγυρίζουν στην Premier League
Οι παίκτες της Σίτι πανηγυρίζουν στην Premier League / Reuters / Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Η Μάντσεστερ Σίτι “σάρωσε” με 3-0 τη Γουέστ Χαμ και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από την Άρσεναλ. Στο 0-0 έμεινε η Σάντερλαντ κόντρα στην Μπράιτον του Κωστούλα.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συνεχίζει “καυτός” τη σεζόν στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε… περίπατο κόντρα στη Γουέστ Χαμ, με τον Νορβηγό επιθετικό να ανοίγει το σκορ μόλις στο 10′, να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του στον Ρέιντερς στο 38′ και να βάζει το… κερασάκι στη νίκη των “Πολιτών” με ένα ακόμη δικό του τέρμα στο 69′ της αναμέτρησης.

Η Μάντσεστερ Σίτι έφθασε έτσι τους 37 βαθμούς και προσπέρασε την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα βαθμό, αλλά και ένα παιχνίδι περισσότερο.

Εκτός πρώτης 4άδας έμεινε από την άλλη πλευρά, η Σάντερλαντ, που δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και πήρε μόνο το βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 0-0.

Στο ματς αγωνίστηκε ως αλλαγή για μία ακόμη φορά ο Έλληνας επιθετικός, με τον προπονητή του να τον ρίχνει στο χορτάρι στο 71ο λεπτό, χωρίς να αλλάζει όμως την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
235
118
103
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo