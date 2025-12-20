Premier League: Πέρασε στην κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, έμεινε εκτός 4άδας η Σάντερλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι “σάρωσε” με 3-0 τη Γουέστ Χαμ και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από την Άρσεναλ. Στο 0-0 έμεινε η Σάντερλαντ κόντρα στην Μπράιτον του Κωστούλα.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συνεχίζει “καυτός” τη σεζόν στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε… περίπατο κόντρα στη Γουέστ Χαμ, με τον Νορβηγό επιθετικό να ανοίγει το σκορ μόλις στο 10′, να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του στον Ρέιντερς στο 38′ και να βάζει το… κερασάκι στη νίκη των “Πολιτών” με ένα ακόμη δικό του τέρμα στο 69′ της αναμέτρησης.

Η Μάντσεστερ Σίτι έφθασε έτσι τους 37 βαθμούς και προσπέρασε την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα βαθμό, αλλά και ένα παιχνίδι περισσότερο.

Εκτός πρώτης 4άδας έμεινε από την άλλη πλευρά, η Σάντερλαντ, που δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και πήρε μόνο το βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 0-0.

Στο ματς αγωνίστηκε ως αλλαγή για μία ακόμη φορά ο Έλληνας επιθετικός, με τον προπονητή του να τον ρίχνει στο χορτάρι στο 71ο λεπτό, χωρίς να αλλάζει όμως την εξέλιξη της αναμέτρησης.