Premier League: Πρώτη ήττα για τη Λίβερπουλ, «άλωσε» την έδρα της Τσέλσι η Μπράιτον του Τζίμα

Η Λίβερπουλ κατάφερε ξανά να σκοράρει στο τέλος, αλλά αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα από την εκπληκτική και φέτος Κρίσταλ Πάλας, η οποία και την πλησίασε στο -3 στην κορυφή της Premier League.

Η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ με τον Σαρ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, με τον Κιέζα να ισοφαρίζει στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Λίβερπουλ, αλλά την ομάδα του να δέχεται και δεύτερο γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Ενκετιά να “σκοτώνει” τους “κόκκινους” και να τους υποχρεώνει στην πρώτη τους ήττα στη φετινή Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε έτσι τη διαφορά της από την πρώτη θέση, μετά τη νέα δική της νίκη με 5-1 επί της Μπερνλι. Παρότι πήγε ισόπαλη με 1-1 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, η ομάδα του Γκουανρτιόλα δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” το ματς στο δεύτερο μέρος, με δύο γκολ του Χάαλαντ, ένα του Νούνες και ένα δεύτερο αυτογκόλ του Εστέβε, μετά από αυτό που άνοιξε το σκορ στο ματς.

Νέα “γκέλα” έκανε από την πλευρά της η Τσέλσι, η οποία και προηγήθηκε κόντρα στην Μπράιτον, αλλά δέχθηκε στη συνέχεια την ανατροπή, έχοντας μείνει και με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Τσαλομπά στις αρχές του δευτέρου μέρους. Γουέλμπεκ και Ντε Κάιπερ έφεραν… τούμπα το ματς στο Στάμφορντ Μπριτζ, για να πετύχει ο πρώτος και ένα τρίτο γκολ στο φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των φιλοξενούμενων, που είχαν και τον Τζίμα στη σύνθεσή τους, μετά από αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3